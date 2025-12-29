Bergomi sulla Juventus |  Zhegrova non può giocare titolare E quel giocatore bianconero è sottovalutato

L'ex calciatore e commentatore Bergomi ha espresso alcune considerazioni sulla Juventus, evidenziando che Zhegrova non dovrebbe essere titolare e sottolineando il valore di un altro giocatore bianconero, spesso sottovalutato. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sulle scelte di formazione e sul contributo di alcuni elementi alla squadra. Analizzare queste opinioni aiuta a comprendere meglio le dinamiche e le valutazioni interne nel contesto della Juventus.

. Le parole dell’ex difensore. Negli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha analizzato il momento positivo della Juventus di Luciano Spalletti, soffermandosi in particolare sulla crescita tattica della squadra e sull’impatto dei singoli dopo la vittoria contro il Pisa. L’ex difensore ha voluto evidenziare come l’assetto bianconero stia finalmente trovando una sua precisa fisionomia, pur mantenendo alcuni elementi di incertezza. Ecco il pensiero dell’opinionista di Sky: « Zhegrova? Non può giocare titolare questo ragazzo guardando la partita, nel finale una palla del Pisa ha fatto fatica, ma nel calcio di oggi, se vuoi saltare l’uomo, andare in contropiede devi avere queste caratteristiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

