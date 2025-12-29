Dopo la partita tra Atalanta e Inter, Beppe Bergomi ha commentato l’esito della gara, sottolineando come la vittoria nerazzurra sia stata influenzata da un errore commesso dalla squadra avversaria. L’ex calciatore ha suggerito che mister Chivu dovrà lavorare per migliorare la solidità difensiva e ridurre simili errori in futuro. Una riflessione che invita a considerare aspetti tecnici e strategici nella valutazione delle partite.

Inter News 24 Beppe Bergomi ha parlato dopo Atalanta Inter. A suo dire i meneghini hanno vinto grazie ad un errore, e adesso mister Chivu dovrà lavorare su questo. Beppe Bergomi ha parlato a Sky Sport della vittoria dell’Inter sull’Atalanta. SU PIO ESPOSITO – « Credo di si, nel senso che vince per un errore. Pio Esposito è bravo perché gliela dà col tempo giusto e lo mette in condizione di calciare in porta. L’Inter ha fatto una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo, di grande personalità. Non l’ha concretizzato. Nel secondo è un po’ calata ma poi gli episodi sono andati a favore dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bergomi dopo Atalanta Inter: «Vince per un errore. Chivu deve lavorare su questo»

