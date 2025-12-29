Bergamo cerca l’impresa dell’anno | sfida alla corazzata Conegliano in Coppa Italia
Bergamo si prepara a sfidare Conegliano nella partita di Coppa Italia in programma martedì 30 dicembre a Villorba alle ore 20. Le rossoblù affrontano la capolista del campionato, vincitrice del trofeo negli ultimi sei anni, ma reduce da alcune difficoltà recenti. La sfida rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, che cercano conferme in questa fase della stagione.
VOLLEY. Martedì 30 dicembre a Villorba (alle 20) le rossoblù sfidano la capolista del campionato, vincitrice del trofeo negli ultimi sei anni ma reduce da qualche passo falso. In palio un posto alla Final Four di gennaio a Torino. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
