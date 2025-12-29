Benzina e diesel prezzi calano ancora | verde ai minimi da oltre 4 anni

I prezzi di benzina e diesel continuano a diminuire, raggiungendo i livelli più bassi da oltre quattro anni. Nonostante le festività natalizie, i rincari alle pompe sono stati mantenuti sotto controllo, con la benzina che si avvicina ai minimi di ottobre 2021, escludendo periodi con accise ridotte. Questa tendenza riflette un trend di calo dei costi del carburante, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione del mercato energetico in Italia.

(Adnkronos) – Sono proseguiti anche nei giorni di Natale i ribassi dei prezzi dei carburanti alla pompa, con la benzina in particolare che tocca il livello più basso da oltre quattro anni, da ottobre 2021, se si esclude una parentesi con accise ridotte tra settembre e dicembre 2022. Queste sono le medie dei prezzi praticati . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

