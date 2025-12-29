Benevento dopo Tsingaras vicina un’altra partenza

Dopo la recente separazione da Tsingaras, il Benevento potrebbe presto salutare anche il terzino Francesco Rillo. La società è in fase di valutazione delle prossime mosse, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sulle eventuali novità di mercato. La situazione rimane sotto osservazione, in un contesto di cambiamenti che coinvolgono la rosa della squadra.

Dopo la risoluzione del contratto di Tsingaras, potrebbe essere il terzino Francesco Rillo il secondo calciatore a dire addio al Benevento. Per il ragazzo originario di Ponte, dopo la positiva esperienza a Potenza della stagione scorsa, sembra vicino l'accordo con l'altra compagine lucana del Picerno che sta per mettere in atto un intervento radicale alla rosa per cercare di uscire da una crisi importante con la squadra che è ultima nel girone C di Serie C.

