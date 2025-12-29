Benevento-Crotone prevendita al via | non consentiti i tagliandi on line

Tempo di lettura: 2 minuti Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 15:00 di oggi 29 dicembre 2025 e fino alle ore 21:15 del 5 gennaio 2026, saranno disponibili ESCLUSIVAMENTE nelle ricevitorie autorizzate, i tagliandi validi per la partita Benevento- Crotone, in programma il giorno 5 gennaio 2026 alle ore 20:30. La vendita onlineweb non è consentita DI SEGUITO I PREZZI: SETTORE INTERO BABY 0-5 JUNIOR 6-10 CURVA SUD 14€ 5€ 8€ DISTINTI 18€ 5€ 8€ TRIBUNA INFERIORE 22€ 5€ 8€ TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 25€ 5€ 8€ TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 35€ 5€ 8€ TRIBUNA CENTRALE 73€ – – SETTORE OSPITI 14€ – – NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA pari a 2,00€ e delle commissioni di servizio pari a 2,00€ BOTTEGHINI I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni: lunedì 29 dicembre 2025 – dalle ore 15.

