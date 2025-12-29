Benetton chiude a Modena | Ma cosa ne sarà delle 15 lavoratrici?

Il negozio Benetton-Sisley di via Emilia Centro a Modena chiude le sue porte, suscitando preoccupazioni tra le 15 lavoratrici impiegate. La decisione, comunicata il 29 dicembre 2025, solleva interrogativi sul futuro occupazionale delle dipendenti e sulle conseguenze per il centro storico della città. La chiusura rappresenta un cambiamento importante per la comunità locale e richiede approfondimenti sulle alternative possibili.

Modena, 29 dicembre 2025 – “Cosa ne sarà dei dipendenti dello storico lo storico negozio a marchio Benetton-Sisley di via Emilia Centro a Modena che presto chiuderà i battenti?”. Lo sottolinea Cgil sottolineando che sin dal principio “è emersa una certa preoccupazione da parte delle 15 lavoratrici, alcune delle quali presenti in negozio da oltre 20 anni ”. Saldi invernali 2026, quando iniziano in Emilia-Romagna: tutto quello che c’è da sapere La situazione dei dipendenti di Benetton Modena. “Il punto non è come rimarrà aperto questo negozio e quale insegna verrà appesa sopra le vetrine – dichiara Lisa Cataldo della Filcams Cgil –perché quello che conta davvero è non perdere posti di lavoro e non disperdere esperienze e capacità di chi, negli anni, si è formato dentro questo storico negozio”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

