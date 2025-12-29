Bel tempo Bergamo strapiena e tutti in coda

Nell’ultima domenica del 2025, Bergamo si presenta con un cielo sereno e un’affluenza elevata. La città si anima con molte persone in fila alla funicolare, sulla Corsarola e alla Carrara, che ha registrato un notevole afflusso di visitatori. Una giornata di fine anno che vede Bergamo vivere con entusiasmo il suo patrimonio e le sue tradizioni, portando alla luce il ritmo vivace di questa città italiana.

L’ULTIMA DOMENICA DEL 2025. Folla alla funicolare, sulla Corsarola e alla Carrara, che ha registrato 1.715 ingressi. Gandi: «Più consapevoli del nostro patrimonio». Parking Fara tutto esaurito, super lavoro per la Polizia locale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

