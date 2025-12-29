Befana con i burattini | Fantasia a quattro mani al teatro di Cavriglia

Il teatro di Cavriglia ospita anche quest’anno lo spettacolo di burattini “Fantasia a 4 mani”, in occasione della tradizionale festa della Befana. L’appuntamento è fissato per martedì 6 gennaio alle ore 17, con uno spettacolo che combina burattini, pupazzi e musica, offrendo un momento di intrattenimento per tutte le età. Una proposta che prosegue una consolidata tradizione del periodo festivo nel territorio di Cavriglia.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – Ormai lo spettacolo di burattini al teatro di Cavriglia, nel giorno della Befana, è diventata una tradizione! Martedì 6 gennaio alle ore 17 la magia si ripete e andrà in scena “Fantasia a 4 mani”, uno spettacolo con burattini, pupazzi, figure, oggetti e musica. Progettata e realizzata da Enzo Cozzolino, un celebrato maestro del teatro di figura, è una storia fatta di piccole storie, ispirata al circo e al varietà, un classico del repertorio dell’arte dei burattini che mette in scena tutti gli ingredienti e tutti i suggerimenti teatrali per uno spettacolo appassionante, poetico e coinvolgente e che offre ai piccoli spettatori la possibilità di esplorare e scoprire il mondo del teatro di animazione, evocando scelte e situazioni drammaturgiche a loro gradite, una storia in cui il gioco del teatro si rivela completamente, creando situazioni e momenti di particolare suggestione per l’immaginario dei bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

