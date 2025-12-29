Beccato al parco con la droga pronta per lo spaccio minorenne arrestato

Un minorenne è stato arrestato a Foligno dopo essere stato trovato con droga e denaro in un parco. La polizia ha sequestrato sostanze stupefacenti e denaro, ponendo fine a un tentativo di spaccio. L'intervento si inserisce nelle attività di controllo sul territorio per contrastare la diffusione di sostanze illegali tra i giovani.

Beccato al parco con droga pronta per lo spaccio e contanti. È successo a Foligno dove la polizia ha arrestato un minorenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Durante un servizio di controllo presso il parco cittadino "Hoffmann" i poliziotti hanno notato la presenza di un.

