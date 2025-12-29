Beautiful streaming replica puntata 29 dicembre 2025 | Video Mediaset

Ecco l’introduzione richiesta: In questa puntata di Beautiful, trasmessa lunedì 29 dicembre 2025, Lauren condivide con Deacon dettagli sul passato di Sheila e Sugar, nota anche come Janet Webber, ex guardia carceraria. La puntata offre uno sguardo approfondito sui legami e gli eventi che hanno caratterizzato i personaggi, proseguendo la narrazione tipica della soap americana. Di seguito, la replica completa del episodio disponibile in streaming.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 29 dicembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Lauren racconta a Deacon quello che è successo in passato fra Sheila e Sugar, il cui vero nome è Janet Webber, guardia carceraria in uno dei suoi soggiorni in prigione. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

