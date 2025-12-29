Beast Games 2

Beast Games 2 torna con una nuova stagione, confermando il successo della precedente. Con un approccio rinnovato e contenuti ampliati, offre un’esperienza più coinvolgente e sfidante per i giocatori. La piattaforma continua a evolversi, mantenendo un alto livello di qualità e attenzione ai dettagli. Un’occasione per scoprire nuove opportunità e sfide, nel rispetto di un impegno costante verso gli utenti.

Dopo una prima stagione da record, Beast Games è tornato! Più grande, più ambizioso e più impegnativo che mai. MrBeast ha riunito 100 dei concorrenti più forti del pianeta e 100 delle menti più brillanti del mondo. I giocatori di ‘Forza vs. Intelligenza’ si contenderanno un montepremi da capogiro. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Beast Games, Prime Video svela il trailer della seconda stagione e l’episodio crossover con lo show “Survivor” Leggi anche: Riot Games torna a Lucca Comics & Games 2025 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Tutte le nuove serie tv e i film in uscita su Prime Video a gennaio 2026; 5 cose da vedere in streaming su Prime Video a gennaio 2026; 30 serie tv da guardare su Prime Video – Lista aggiornata a gennaio 2026; Novità Prime Video gennaio 2026. Beast Games 2: trailer, data di uscita e anticipazioni della nuova stagione dello show di MrBeast - Nella prossima edizione del game show con il più alto montepremi al mondo anche un episodio crossover con Survivor ... today.it 'Beast Games' Season 2 Is Getting a Major Reality TV Crossover - The new episodes launch January 7, 2026, with the first three episodes dropping on premiere day and additional installments ... yahoo.com MrBeast excited for Beast Games season 2: Strong vs Smart, premiering January 7 on Amazon - Strong vs Smart\" Season 2 is set to premiere on January 7, 2026, on Amazon Prime Video. msn.com

Beast Games Season 2 | Official Trailer

