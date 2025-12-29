BB sepolta a St-Tropez con suoi animali

Brigitte Bardot, icona del cinema e animalista, sarà sepolta nel suo giardino a St-Tropez, vicino al mare, come desiderava. La sua morte a 91 anni nella villa La Madrague ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo e della tutela animale. La decisione riflette il legame profondo che Bardot aveva con la natura e i suoi animali, un aspetto centrale della sua vita e del suo lascito.

14.30 Brigitte Bardot "sarà sepolta nel suo giardino vicino al mare". Lo ha dichiarato la giornalista Wendy Bouchard, amica di lunga data della diva ribelle del cinema francese, mmorta a 91 anni nella sua villa La Madrague,a St-Tropez "Era suo desiderio e sarà rispettato: essere sepolta vicino a coloro che ha amato, i suoi animali, vicino al mare, nella sua villa. Desiderava ricongiungersi con questa terra che ha visto soffrire molti esseri, ma che ha anche visto la sua lotta. Sarà sepolta in povertà e nella più totale semplicità".

