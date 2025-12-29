BB diva in riva all’Arno Quel legame con Fiesole e la ’sua’ villa San Michele

BB, diva in riva all’Arno, ha un legame speciale con Fiesole e la sua Villa San Michele. La bellezza di Firenze e quella della Bardot si sono incontrate nel tempo, creando un rapporto fatto di affinità e fascino. Un connubio che testimonia l’eleganza e il carattere unico di questa città, legato indissolubilmente alla storia e alla cultura di personaggi che hanno lasciato il segno.

Bellezza chiama bellezza. E quindi era quasi scontato che Firenze e Brigitte Bardot, prima o poi, si incontrassero e amassero reciprocamente. Firenze rappresentò una delle tappe più significative del rapporto di BB – scomparsa all'alba di ieri nella sua residenza di La Madrague, a Saint-Tropez, all'età di 91 anni – con l'Italia. La Bardot amava in particolare intrattenersi a Villa San Michele, a Fiesole. Proprio qui venne immortalata in una celebre fotografia. A Firenze l'attrice girò anche alcune scene del celebre ' Il riposo del guerriero ' ( Le Repos du guerrier, in lingua francese), film del 1962 diretto da Roger Vadim.

