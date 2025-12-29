Negli spazi condivisi di case popolari e altre strutture, stanno emergendo nuovi punti di riciclo, come scaffali e aree dedicate. Questi punti rappresentano un modo semplice per favorire la raccolta differenziata e promuovere il rispetto dell’ambiente. La diffusione di questi strumenti testimonia l’impegno delle comunità nel migliorare la gestione dei rifiuti, contribuendo a creare ambienti più ordinati e sostenibili.

di Marianna Vazzana Che siano scaffali attaccati al muro negli atri o stanze dedicate, fioriscono i “Punti riciclo“ all’interno di case popolari, scuole e non solo. Spazi in cui volontari sistemano giocattoli, vestiti, scarpe e libri donati da chi non ne ha più bisogno e che rappresentano una ricchezza per chi cerca "proprio quello". Oggetti che vengono rimessi a nuovo e poi lasciati a disposizione di tutti, gratuitamente. Ma non c’è solo un dare e avere, perché gli spazi sono diventati luoghi d’incontro e angoli per giocare. I cortili così non sono solo terre di passaggio ma si riempiono di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Bazar“ nelle case popolari (e non). Fioriscono i Punti riciclo nei cortili: "La felicità altrui ripaga l’impegno"

