Baudo Giorgi Vanoni | le celebrità che ci hanno lasciato nel 2025

Nel 2025, il mondo dello spettacolo ha perso alcune delle sue figure più influenti. Tra queste, Baudo, Giorgi e Vanoni hanno lasciato un segno indelebile nel panorama culturale italiano. Inoltre, il cinema internazionale ha ricordato Brigitte Bardot, scomparsa all’età di 91 anni, simbolo di un’epoca e di un’icona senza tempo. Questi addii rappresentano un momento di riflessione sulla loro eredità artistica e umana.

Brigitte Bardot è morta all’età di 91 anni. Domenica 28 dicembre, il cinema francese e internazionale hanno detto addio a una delle icone più rappresentative del XX secolo. È solo l’ultima di numerose star che ci hanno lasciato negli ultimi 12 mesi tra celebrità dello spettacolo, simboli dell’alta moda e divi del cinema e della musica. Da Oliviero Toscani e David Lynch scomparsi a gennaio alla scrittrice Sophie Kinsella, deceduta per una grave malattia a metà dicembre, ecco un recap del 2025. Tutte le celebrità che ci hanno lasciato nel 2025. Gennaio. Il regista David Lynch (Ansa). Nel primo mese dell’anno, la fotografia italiana salutava Oliviero Toscani, morto il 13 all’età di 82 anni dopo una breve malattia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Baudo, Giorgi, Vanoni: le celebrità che ci hanno lasciato nel 2025 Leggi anche: Addio alle star del 2025: le celebrità che ci hanno lasciato quest'anno Leggi anche: Celebrità (italiane e non) morte nel 2025: da Eleonora Giorgi e Ornella Vanoni a Beppe Vessicchio e Giorgio Armani, gli addii più dolorosi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Da Eleonora Giorgi a Pippo Baudo e Ornella Vanoni: tutti i grandi Vip che ci hanno lasciato nel 2025 - Da Papa Francesco a Pippo Baudo, passando per Eleonora Giorgi, Robert Redford e Sophie Kinsella: ecco tutti i Vip morti nel 2025. donnaglamour.it

