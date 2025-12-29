Bastonate al sindaco l' incubo raccontato ai carabinieri | Ho pensato di morire

Il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, ha raccontato ai carabinieri di aver pensato di morire dopo essere stato vittima di un'aggressione durante le festività di Santo Stefano. Rimasto ferito e sotto shock, si trova attualmente ricoverato all’ospedale “Ruggi d'Aragona”. La vicenda evidenzia la gravità dell’accaduto e la delicatezza della situazione, richiedendo attenzione e rispetto per le persone coinvolte.

Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, sarebbe stato preso a bastonate da uno sconosciuto

Sindaco preso a bastonate, l'ipotesi di una vendetta. Il fratello: «L'ho trovato a terra ferito, non ha visto chi l'ha colpito»

