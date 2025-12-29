Bastonate al sindaco l' incubo raccontato ai carabinieri | Ho pensato di morire
Il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, ha raccontato ai carabinieri di aver pensato di morire dopo essere stato vittima di un'aggressione durante le festività di Santo Stefano. Rimasto ferito e sotto shock, si trova attualmente ricoverato all’ospedale “Ruggi d'Aragona”. La vicenda evidenzia la gravità dell’accaduto e la delicatezza della situazione, richiedendo attenzione e rispetto per le persone coinvolte.
“Ho pensato di morire, perché?”. È questa la frase che - riporta Repubblica - Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, avrebbe pronunciato ai carabinieri dal letto dell'ospedale “Ruggi d'Aragona”, ancora sotto shock dopo la brutale aggressione subita nel giorno di Santo Stefano. Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sindaco aggredito a bastonate nel Salernitano, è grave - Il 64enne è un ingegnere ed è il sindaco di Castiglione dei Genovesi, un piccolo comune di circa 1. ansa.it
Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, sarebbe stato preso a bastonate da uno sconosciuto - facebook.com facebook
Sindaco preso a bastonate, l'ipotesi di una vendetta. Il fratello: «L'ho trovato a terra ferito, non ha visto chi l'ha colpito» x.com
