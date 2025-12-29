Bastia travolgente batte tutti e si aggiudica il Memorial Lunghi

Nel Memorial Lunghi, Bastia si impone con un punteggio di 6-1 contro Costano. La partita ha visto protagonisti i giocatori di entrambe le squadre, con Bastia che ha dimostrato maggiore efficacia in campo. Di seguito i dettagli del risultato e le sostituzioni effettuate durante il match.

BASTIA 6 COSTANO 1 BASTIA: Rossi (15' s.t. Belia), Dedja, Trottini (22' s.t. Guzman), Bokoko, Giabbecucci (28' p.t. Balducci, dal 25' Fiore, Cozzali (15' s.t. Taccucci), Bodnar (1' s.t. Ndiaye), Mendes, Hysenaj (25' s.t. Dike), Del Prete (1' s.t. Ouchen), Minuti (1' s.t. Rossi). All.: Martinelli. COSTANO: Mencarelli, Cianetti (32' p.t. Rosati), Reka, Buratti, Caterini, Tarpanelli, Listini D., Belgiorno, Listini F., Tacchilei (12' s.t. Bianchi), Ristic (1's.t. Vetturini). A disp.: Donnini, Bianchi, Rosati, Vetturini. All.: Salemmi. Marcatori: 5' p.t. Del Prete, 11' p.t. Bodnar, 41' p.t. Hysenaj, 42' p.

