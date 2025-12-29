Bastia travolgente batte tutti e si aggiudica il Memorial Lunghi

Nel Memorial Lunghi, Bastia si impone con un punteggio di 6-1 contro Costano. La partita ha visto protagonisti i giocatori di entrambe le squadre, con Bastia che ha dimostrato maggiore efficacia in campo. Di seguito i dettagli del risultato e le sostituzioni effettuate durante il match.

