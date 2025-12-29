Basket Virtus Bologna e Milano vincono i posticipi del 13° turno di Serie A

Il 13° turno della Serie A 2025-2026 di basket si è concluso con le vittorie di Virtus Bologna e Olimpia Milano nei posticipi di lunedì sera. Questi incontri hanno completato il programma della tredicesima giornata del girone d’andata della stagione regolare, offrendo un quadro chiaro delle posizioni in classifica e dei progressi delle squadre in questa fase del campionato.

I due posticipi del lunedì sera hanno chiuso ufficialmente il programma della tredicesima e terzultima giornata del girone d'andata della regular season della Serie A 2025-2026 di basket maschile. Il Monday Night della LBA vedeva in campo anche le due squadre italiane di Eurolega, entrambe a caccia di punti preziosi per provare ad ottenere la miglior posizione possibile nel tabellone della Final Eight di Coppa Italia (basato sulla classifica di metà campionato). Successo casalingo netto e mai in discussione per l'EA7 Emporio Armani Milano, che ha travolto la Vanoli Cremona per 91-74 centrando la quarta vittoria di fila nel torneo e agganciando la coppia formata da Venezia e Tortona in un gruppetto che va dal terzo al quinto posto con un bilancio di 9-4.

