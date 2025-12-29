Basket sul Caso Trapani interviene la FIP | Comportamento che lede l’immagine dell’intero movimento

La Federazione Italiana Pallacanestro interviene sul “Caso Trapani” evidenziando come il comportamento delle parti coinvolte possa compromettere l’immagine del movimento. Dopo le recenti tensioni e dichiarazioni del DS dei siciliani, la FIP ha convocato un Consiglio Federale straordinario per chiarire la situazione e tutelare la reputazione del basket italiano. La vicenda rimane sotto osservazione, mentre si cercano soluzioni per garantire il regolare svolgimento dei campionati.

Altro capitolo della vicenda Trapani, per il basket italiano. Dopo la penalizzazione ed una situazione quanto mai complicata, aggravatasi ieri dopo le parole del ds dei siciliani Valeriano d’Orta, dove sostanzialmente diceva che gli “Sharks” stessero valutando l’ipotesi di non presentarsi al prossimo match contro la Virtus Bologna, oggi è arrivata la replica della FIP in seguito ad un Consiglio Federale straordinario. Questo il testo integrale del comunicato FIP: “Il Consiglio federale, riunitosi in data odierna in via straordinaria, in merito alla posizione della società Trapani Shark, nel condividere la fermezza con la quale la Federazione ha sinora gestito la vicenda, finalizzata ad esigere il rispetto di tutte le regole di partecipazione al massimo campionato, escludendo qualsiasi retorica di “volontà persecutoria”, ha altresì convenuto all’unanimità che il comportamento assunto dalla Società stia gravemente ledendo l’immagine dell’intero movimento, e ha conferito al Presidente federale ampio mandato per individuare e porre in essere ogni iniziativa, anche di carattere legale, utile alla sua salvaguardia”. 🔗 Leggi su Oasport.it

