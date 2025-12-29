Basket Serie A Brescia piega Venezia e si riprende il primato Tortona alle Final Eight

La Germani Brescia supera Venezia con un successo che le permette di consolidare il primo posto in classifica nella Serie A di basket. Con l’undicesima vittoria stagionale, la squadra si avvicina alle ultime fasi della stagione, mentre Tortona si qualifica per le Final Eight. Restano in programma altre partite importanti, tra cui il posticipo di domani che coinvolge Trieste e Bologna, e la sfida tra Olimpia Milano e Cremona.

Milano, 28 dicembre 2025 – La Germani Brescia chiude un 2025 da ricordare con l'undicesima vittoria stagionale, che vale il primato in solitaria, in attesa del posticipo di domani tra Pallacanestro Trieste e Virtus Olidata Bologna (si giocherà domani anche Olimpia Milano-Vanoli Cremona). I biancoblu lombardi si sono presi il big match del quattordicesimo turno sconfiggendo 104-93 l'Umana Reyer Venezia: spinta dai 22 punti di Demetre Rivers, dai 21 di Miro Bilan, la Germani ha subito preso in mano le redini del match arrivando a toccare anche il +20 nel secondo quarto prima di subire un 23-6 che ha rimesso in carreggiata una Venezia rientrata persino a -2.

Brescia piega Venezia e ritorna da sola in testa alla classifica - È un ritorno alla vittoria dolcissimo quello che centra Brescia nella 13ª giornata della Serie A di basket. msn.com

DIRETTA/ Brescia Venezia (risultato 104-93): vince la Germani! (basket 28 dicembre 2025) - Diretta Brescia Venezia streaming video tv: big match al PalaLeonessa per quanto riguarda il campionato di basket Serie A1, nella 13^ giornata. ilsussidiario.net

Basket Serie A. Ultima corsa del 2025, ultima tappa di assestamento prima di una serie di gare da non sbagliare. Oggi alle 18 la Una Hotels sarà in scena a Tortona - facebook.com facebook

Classifica Lega Basket Serie A 2025-26 #SkySportBasket #LBA x.com

