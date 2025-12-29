Basket la Fip al Trapani | Lesa immagine del basket italiano

La disputa tra Federbasket e Trapani Sharks mette in evidenza le tensioni nel panorama del basket italiano. La Federazione ha espresso preoccupazione per le ripercussioni sulla reputazione del settore, sottolineando l’importanza di un confronto costruttivo per tutelare gli interessi di tutto il movimento. La situazione evidenzia la necessità di trovare soluzioni condivise per preservare l’immagine e la credibilità del basket nel nostro paese.

Roma, 29 dic. (askanews) – Il braccio di ferro tra Federbasket e Trapani Sharks entra in una fase ancora più tesa. Dopo le parole durissime pronunciate ieri dal direttore sportivo Valeriano D’Orta al termine della sconfitta casalinga contro Varese – con la minaccia di una possibile mancata presentazione a Bologna nel prossimo turno, sullo sfondo della vicenda dei mancati pagamenti e della penalizzazione in classifica – è arrivata la risposta ufficiale della Fip. La Federazione Italiana Pallacanestro ha convocato d’urgenza un Consiglio federale straordinario, al termine del quale ha diffuso un comunicato dai toni molto fermi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Basket, sul “Caso Trapani” interviene la FIP: “Comportamento che lede l’immagine dell’intero movimento” Leggi anche: Basket: Trapani-FIP-LBA, cronaca di una settimana caotica La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Trapani basket, si mette male. La Fip: “Lede l’immagine di tutto il movimento” - Dura presa di posizione della Federazione dopo le minacce del club siciliano di non giocare la prossima partita di campionato ... dire.it

