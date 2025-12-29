Basket il duro comunicato di Trapani | Valutiamo la possibilità di non giocare a Bologna

Trapani, nella stagione 2025-2026 di Serie A, si trova in una fase difficile, con tensioni crescenti tra società e ambiente. Dopo la sconfitta contro Varese, il club ha diffuso un comunicato che valuta la possibilità di non partecipare alla prossima partita a Bologna, evidenziando le problematiche che stanno influenzando la squadra e il club. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

È una situazione surreale quella che Trapani sta vivendo nella Serie A 2025-2026. Per i siciliani, ieri è arrivata la sconfitta sul campo contro Varese per 88-95 e la situazione fuori dal campo resta sempre più tesa e complicata. La società isolana, oltre a scontare già un -5 in classifica a causa di varie inadempienze, è stata anche multata per non avere il numero minimo di contratti professionistici siglati. A questo si aggiunge il fatto che il coach Alex Ladini non può sedere in panchina per il blocco dei tesseramenti. Si parla quindi di un problema molto ampio per gli Shark che, ieri sera, al termine della gara di campionato, hanno espresso tutte le loro considerazioni, mettendo anche in conto la possibilità di non partecipare alla prossima trasferta sul campo della Virtus Bologna.

