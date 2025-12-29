Basket i migliori italiani della 13a giornata di Serie A | Tommaso Baldasso sugli scudi Bortolani e Moraschini non bastano a Cantù

La tredicesima giornata della Serie A di basket 2025-2026 si è conclusa, evidenziando le performance di alcuni giocatori italiani. Tommaso Baldasso si è distinto, mentre Bortolani e Moraschini non sono riusciti a evitare la sconfitta di Cantù. La giornata si completerà con le ultime due partite tra Olimpia Milano e Cremona, e Trieste e Virtus Bologna, completando così il quadro del weekend.

La Serie A di basket ha disputato nel weekend concluso la tredicesima giornata della regular season 2025-2026, con ancora due match a completare il turno questa sera ovvero Olimpia Milano-Cremona e Trieste-Virtus Bologna. I giocatori italiani si sono messi in mostra risultando spesso decisivi per le sorti delle loro squadre: andiamo a presentarli brevemente. 8 punti di Iris Ikangi nel blitz esterno dell'APU Old Wild West Udine sul campo della Dolomiti Energia Trentino (75-82), con Patrick Hassan autore di 5 punti per l'Aquila. 'Solo' 2 punti per Amedeo Della Valle nel successo casalingo della Germani Brescia sull'Umana Reyer Venezia (104-93), con 12 punti di Alessandro Lever tra le fila degli oro-granata.

Vittoria per la Dinamo Sassari sul campo di @Treviso Basket : 5 giocatori in doppia cifra, i migliori Johnson, Pullen e Mcglynn a quota 17 punti (17 pts) Per i padroni di casa non bastano i 30 punti di Weber #TuttoUnAltroSport Unipol Corporate - facebook.com facebook

