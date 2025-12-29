Basket Galli Nuovo arrivo

29 dic 2025

La Polisportiva Galli San Giovanni comunica l’ingaggio di Evelyn Ovner, giocatrice svedese classe 1993, che si unisce al roster della squadra. La decisione segue la rescissione consensuale del contratto con Rita Silvino Oliveira. Questo nuovo arrivo mira a rafforzare la formazione in vista delle prossime competizioni. La società conferma l’impegno nel consolidare un team competitivo e in costante crescita.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – Dopo la rescissione consensuale con Rita Silvino Oliveira, portoghese arrivata in estate da Salerno, la Polisportiva Galli San Giovanni ha annunciato l'arrivo di una nuova giocatrice straniera; è ufficiale l'ingaggio della classe 1993 svedese Evelyn Ovner. La new entry nel roster guidato da coach Garcia è già a disposizione un vista della Coppa Italia Serie A2 in programma dal 3 al 6 gennaio a Tortona.Nella prima parte di stagione Ovner ha militato nel TARR KSC Szekszár in Ungheria, mentre nella scorsa stagione ha indossato la casacca del Benfica in Portogallo, partecipando dunque alla EuroCup. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

