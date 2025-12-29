Barzaghi su Lautaro | Vuole scrivere la storia dell’Inter segnale…

Barzaghi sottolinea l'importanza di Lautaro Martinez, che con le sue prestazioni decisive contribuisce a scrivere la storia dell’Inter. La sua presenza in campo si conferma un segnale positivo per la squadra, come dimostrato anche nella recente vittoria contro l’Atalanta. Lautaro continua a essere un elemento fondamentale nel percorso dei nerazzurri, dimostrando costanza e determinazione nei momenti chiave.

Barzaghi. Lautaro Martinez continua a incidere nei momenti decisivi per l’ Inter, come confermato anche nella vittoria contro l’ Atalanta. Il centravanti argentino ha trovato la rete, dimostrando ancora una volta la sua determinazione e il desiderio di entrare nella storia del club nerazzurro. Matteo Barzaghi, intervenuto da Appiano Gentile ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il momento di Lautaro: “ Lautaro è sempre più a caccia del terzo posto nella classifica all time dell’Inter dove c’è Boninsegna. Lui è quarto ma ogni partita dobbiamo aggiornare questo tipo di statistica perché Lautaro vuole scrivere la storia dell’Inter, ed è importante il segnale che ha lanciato anche a livello di grinta e di cattiveria, ma da questo punto di vista lui non manca mai “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Barzaghi su Lautaro: «Impressionante in tutto, ma a volte non è lucido…»

Leggi anche: Chivu a Prime: «Lautaro è il nostro leader, deve solo sorridere e continuare a fare la storia dell’Inter»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Barzaghi (Sky): “Zielinski supera Mkhitaryan nel ballottaggio a centrocampo. Il resto dovrebbe essere come atteso con Lautaro e Thuram in attacco.” - facebook.com facebook

Inter: Zielinski supera Mkhitaryan nel ballottaggio a cc. Resto dovrebbe essere come atteso con Lautaro e Thuram in attacco. Aspettando l’arrivo delle squadre, tutte le ultime su @SkySport x.com