Bardot la partita dell’eredità La Madrague a Saint-Tropez contesa tra la Fondazione e il figlio mai voluto

La scomparsa di Brigitte Bardot ha riacceso la discussione sulla sua eredità, valutata circa 65 milioni di dollari. La proprietà della Madrague a Saint-Tropez è al centro di una disputa tra la Fondazione Bardot e il figlio, coinvolgendo questioni legali e patrimoniali. Questo caso evidenzia le complessità legate alle volontà di un’icona del cinema e alle modalità di gestione del suo patrimonio.

La morte di Brigitte Bardot apre la delicata questione della sua eredità, stimata intorno ai 65 milioni di dollari. Tra i beni della diva francese la celebre villa La Madrague a Saint-Tropez, in Costa Azzurra, acquistata nel 1958. E trasformata negli anni in un rifugio per animali. In questa residenza B.B. si è spenta all’età di 91 anni all’alba di domenica 28 dicembre. Secondo il biografo Yves Bigot, gran parte della fortuna dell’attrice era già stata destinata alla Fondazione Brigitte Bardot, creata nel 1986 per la tutela degli animali. “La ricchezza mi disgusta”, aveva confidato l’attrice nel 2006. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bardot, la partita dell’eredità. La Madrague a Saint-Tropez contesa tra la Fondazione e il figlio mai voluto Leggi anche: Brigitte Bardot, l'eredità: «A Nicolas, il figlio mai amato, metà del patrimonio per legge». Cosa resta dei 65 milioni della diva. La fondazione e la casa a Saint-Tropez Leggi anche: La Madrague, la storia dell’ultima casa di Brigitte Bardot a Saint Tropez La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Brigitte Bardot: si annuncia battaglia per l’eredità da 65 milioni, ma il mito resta immortale - Simbolo di bellezza e libertà, Brigitte Bardot ha segnato il cinema e la cultura del Novecento, dalle pellicole all'impegno per gli animali ... fortuneita.com

Brigitte Bardot, la partita sull’eredità tra Fondazione e figlio mai amato - (Adnkronos) – La morte di Brigitte Bardot apre anche una complessa questione ereditaria, in attesa di conoscere dell’esistenza di un testamento. msn.com

Esprimiamo cordoglio per la scomparsa di Brigitte Bardot. Attrice francese icona di bellezza, fascino e talento. Bardot praticava sport a livello amatoriale. Sci, Pattinaggio e Curling. Aveva infatti un fisico atletico e tonico. Ha anche presentato una partita do - facebook.com facebook

