Barachini | ‘perchè abbiamo creato il reato di deepfake’

Il reato di deepfake è stato introdotto per contrastare la diffusione di contenuti falsi e manipolati che minano la fiducia nelle informazioni. Con questa normativa, si mira a tutelare l’integrità dell’informazione e a ridurre i rischi associati alle fake news, riconoscendo la crescente pericolosità delle tecnologie di manipolazione video e audio. La legge intende quindi tutelare i cittadini e preservare la credibilità del rapporto tra media e pubblico.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.