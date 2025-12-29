Barachini | ‘perchè abbiamo creato il reato di deepfake’
Il reato di deepfake è stato introdotto per contrastare la diffusione di contenuti falsi e manipolati che minano la fiducia nelle informazioni. Con questa normativa, si mira a tutelare l’integrità dell’informazione e a ridurre i rischi associati alle fake news, riconoscendo la crescente pericolosità delle tecnologie di manipolazione video e audio. La legge intende quindi tutelare i cittadini e preservare la credibilità del rapporto tra media e pubblico.
''Deepfake e fake news rappresentano uno dei principali pericoli per il rapporto di fiducia tra cittadini e informazione''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
