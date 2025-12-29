Banda di Capolago | cento anni di musica il futuro comincia ora

Nel 2025, la Banda Musicale Giuseppe Verdi di Capolago ha festeggiato il suo centenario, un traguardo importante nella storia della musica locale. Per un secolo, ha accompagnato la comunità con passione e dedizione. Questo anniversario rappresenta non solo un momento di riflessione sul passato, ma anche l’occasione per guardare avanti, con l’obiettivo di continuare a condividere musica e cultura nel tempo a venire.

Il 2025 è stato un anno speciale, intenso e carico di significato per la Banda Musicale Giuseppe Verdi di Capolago, che ha celebrato il traguardo straordinario dei cento anni di attività. Un secolo di musica, impegno e passione che ha attraversato generazioni diverse, accompagnando la vita delle.

