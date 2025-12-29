Bambino isolato | non andava a scuola viveva chiuso in casa Interviene il Tribunale
Un bambino di dieci anni, non frequentando la scuola e vivendo in isolamento, è stato temporaneamente affidato a una comunità su ordine del Tribunale per i Minorenni di Bolzano. La decisione è stata presa in seguito a un intervento urgente, volto a garantire la tutela e il benessere del minore. Questa misura evidenzia l'importanza di interventi tempestivi in situazioni di rischio e di tutela dei minori.
Un bambino di dieci anni è stato allontanato dalla madre e affidato a una comunità in seguito a un intervento urgente disposto dal Tribunale per i Minorenni di Bolzano. La decisione è arrivata dopo che le autorità hanno accertato una condizione di isolamento prolungato e di grave trascuratezza, sia educativa che sanitaria.
