Bambino isolato | non andava a scuola viveva chiuso in casa Interviene il Tribunale

Un bambino di dieci anni, non frequentando la scuola e vivendo in isolamento, è stato temporaneamente affidato a una comunità su ordine del Tribunale per i Minorenni di Bolzano. La decisione è stata presa in seguito a un intervento urgente, volto a garantire la tutela e il benessere del minore. Questa misura evidenzia l'importanza di interventi tempestivi in situazioni di rischio e di tutela dei minori.

