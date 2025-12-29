Bambino di 10 anni cade in montagna all’Abetone | in elisoccorso al Meyer

Un bambino di 10 anni residente a Firenze è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Meyer di Firenze dopo una caduta avvenuta in montagna all’Abetone. La dinamica dell’incidente ha richiesto un rapido intervento medico, e al momento le sue condizioni sono monitorate dai sanitari.

ABETONE – Un bambino di 10 anni, residente a Firenze, è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer, a seguito di una brutta caduta. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’episodio si sarebbe concretizzato nel pomeriggio di ieri (28 dicembre), poco prima delle 16: il ragazzino si trovava insieme ad altri bimbi nei pressi dell’ Ovovia, quando per cause ancora in corso di accertamento sarebbe caduto nella scarpata sottostante, finendo in un fosso vicino ad un torrente dopo aver finito di sciare. Sul posto sono giunti i sanitari della Misericordia di Abetone, i quali hanno prestato al ferito le prime cure e poi lo hanno affidato all’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale Meyer di Firenze, in codice rosso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Bambino di 3 anni cade da un terrazzo, grave al Meyer

Leggi anche: Bambina di 11 anni cade da cavallo, i soccorsi e la corsa in elisoccorso all'ospedale Meyer: la piccola «ha un trauma facciale»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tragedia in Alto Adige, bambino di 10 anni da cade da una roccia e muore; Cade mentre scala una roccia, morto bimbo di 10 anni; Col monopattino contro un’auto. Grave bambino di 10 anni; Morto sul colpo un bimbo di 10 anni in val Venosta a Malles dopo essere precipitato da una parete di roccia.

Gavardo, bimbo di 10 anni cade dal monopattino ed è investito da un’auto: gravissimo in ospedale - A Chiari feriti due ragazzi di 13 e 16 anni che si sono scontrati con la loro tavola elettrica con una vettura ... msn.com