Balzarini a sorpresa sul futuro di Vlahovic | Da quello che trapela lui e il suo agente hanno intenzione di… Spiragli per il rinnovo

Balzarini ha rilasciato alcune dichiarazioni sorprendenti sul futuro di Vlahovic, indicando che l’attaccante e il suo agente sono interessati a proseguire con la Juventus. Vlahovic, secondo quanto riferito, sarebbe disposto ad accettare un ingaggio inferiore ai 12 milioni di euro, lasciando aperte possibilità di rinnovo contrattuale. Questi segnali rappresentano un elemento importante nella pianificazione futura della società bianconera.

Balzarini a sorpresa su Vlahovic: l'attaccante dà priorità ai bianconeri e apre a un ingaggio inferiore ai 12 milioni, uno spiraglio per il rinnovo. Il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco in casa bianconera, ma le ultime indiscrezioni rilanciate da Gianni Balzarini disegnano uno scenario decisamente meno cupo rispetto ai mesi scorsi. Il giornalista, sempre molto vicino alle vicende della Continassa, ha svelato dettagli cruciali sulle intenzioni reali del bomber serbo e del suo entourage. Se fino a poco tempo fa il rinnovo sembrava una chimera irraggiungibile, oggi si registra una netta inversione di tendenza che riaccende le speranze dei tifosi e della dirigenza.

Balzarini: "Io continuo a pensare che la Juventus un proposta a Vlahovic la farà" - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic.

Sorpresa Juve, ipotesi clamorosa per il futuro di Vlahovic - Contro il Parma ha trovato la via del gol poco dopo il suo ingresso in campo, ma Dusan Vlahovic resta un nome al centro delle voci di mercato.

