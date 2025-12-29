Baiano Festa degli Anziani | un momento di condivisione e auguri natalizi
L'Amministrazione comunale di Baiano invita la comunità alla Festa degli Anziani, che si terrà sabato 30 novembre alle ore 18. Un’occasione per condividere momenti di convivialità e scambi di auguri in vista delle festività natalizie, rafforzando il senso di coesione e attenzione verso le persone più anziane della comunità.
In occasione delle festività natalizie, l'Amministrazione comunale rinnova la propria attenzione verso la comunità con la Festa degli Anziani, in programma sabato 30 novembre alle ore 18.00 presso il Teatro Colosseo di Baiano.L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire un momento di incontro.
