Bafana Bafana arriva agli ottavi

Il Sud Africa si qualifica agli ottavi grazie a una penalità nei minuti finali, che ha permesso di superare i vicini di casa. La partita ha mostrato equilibrio e determinazione da entrambe le squadre, evidenziando l’importanza di ogni dettaglio nel corso del torneo. Con questa vittoria, Bafana Bafana prosegue il cammino nella competizione, mantenendo alte le speranze di avanzare ulteriormente.

2025-12-29 20:09:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Sud Africa aveva bisogno di una penalità tardiva per sconfiggere i suoi vicini. Il Sudafrica si è assicurato un posto negli ottavi di finale della Coppa d’Africa vincendo per 3-2 sullo Zimbabwe. Bafana I Bafana avevano bisogno solo di un punto per assicurarsi un posto nella fase a eliminazione diretta, ma sono stati costretti a faticare dai vicini dello Zimbabwe a Marrakech. Il rigore all’82’ di Oswin Appollis ha assicurato la vittoria al Sud Africa, ma solo dopo un notevole spavento da parte dello Zimbabwe. Il Sudafrica si piazza agli ottavi. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

