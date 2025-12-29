Badminton il 3 e il 4 gennaio a Palermo c' è il Gran Prix di Belmonte Mezzagno

Il 3 e 4 gennaio, presso il Palamangano di Palermo, si terrà il XIII Gran Prix di Belmonte Mezzagno, una competizione di badminton organizzata dall’ASD Piume d’Argento e patrocinata dal Comune di Palermo. L’evento, autorizzato dalla Federazione Italiana Badminton, rappresenta un’occasione per gli appassionati di questo sport di partecipare a una manifestazione ufficiale e di qualità.

Sabato 3 e domenica 4 gennaio all’interno del Palamangano di Palermo si svolgerà il "XIII Gran Prix di Belmonte Mezzagno", manifestazione sportiva autorizzata dalla Federazione Italiana Badminton ed organizzata dall’ASD Piume d'Argento, per la quale ha ricevuto il patrocinio del Comune di Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Badminton, il 3 e il 4 gennaio a Palermo c'è il "Gran Prix di Belmonte Mezzagno" Leggi anche: Badminton, assegnati a Belmonte Mezzagno i titoli siciliani 2025 Leggi anche: Incidente a Belmonte Mezzagno, perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo: morto un giovane La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. “Capodanno a Napoli”: il badminton protagonista a Cercola dal 3 al 4 gennaio 2026 - -; Tennistavolo, ad Ancona le Final Four di Coppa Italia; ?? La Val di Fiemme scalda i motori per il Tour de Ski; Un po’ di sport da vedere in tv durante le feste di Natale. “Capodanno a Napoli”: il badminton protagonista a Cercola dal 3 al 4 gennaio 2026 - La Federazione Italiana Badminton organizza il torneo nazionale “Capodanno a Napoli”, in programma nei giorni 3 e 4 gennaio 2026 presso il Palazzetto dello ... napolivillage.com

Sabato 3 e domenica 4 gennaio torna il grande badminton: ingresso gratuito per il pubblico - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.