Azzurra n9 è online! Il pagellone dello sport italiano 2025 Federico Pellegrino Stefania Belmondo e Paoletta Magoni!

È disponibile online il numero 9 di Azzurra, la rivista di OA Sport dedicata allo sport italiano del 2025. In questa edizione troverete il pagellone dello sport italiano, con approfondimenti su Federico Pellegrino, Stefania Belmondo e Paoletta Magoni. La rivista è gratuita e accessibile a tutti gli utenti, offrendo un’analisi accurata e aggiornata sul panorama sportivo nazionale.

Cari amici di OA Sport, è online il n.9 di Azzurra, la Rivista di OA Sport. Si tratta di un prodotto editoriale aggiuntivo fruibile gratuitamente da tutti gli utenti. Basta cliccare a questo link e sfogliare la rivista: https:www.oasport.itrivista-azzurra Troverete un numero di gennaio veramente corposo. All'interno tanto sci di fondo con le interviste al portabandiera olimpico Federico Pellegrino e Stefania Belmondo, nonché la rubrica ' C'era una volta in Italia ' dedicata ai leggendari eroi della 4×10 di Lillehammer 1994. A proposito di miti senza tempo, potrete leggere anche un'intervista a Paoletta Magoni, che ha espresso un parere non banale sul caso Lara Colturi.

