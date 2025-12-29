Avvelenato dal botulino a Miami il caso del romano Riccardo Paletti | la decisione del giudice
Durante la puntata di “Dentro la notizia” del 29 dicembre su Canale 5 sono state aggiornate le ultime novità sul caso di Riccardo Paletti, il romano avvelenato dal botulino a Miami dopo un intervento estetico. Il giudice ha preso una decisione importante, offrendo un segnale di speranza in un contesto difficile. Questa vicenda mette in evidenza i rischi legati a interventi di medicina estetica all’estero.
Finalmente una notizia positiva, seppur nel dramma di fondo. Durante la puntata di lunedì 29 dicembre di “Dentro la notizia” – il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5 – emergono le ultime novità sul caso di Riccardo Paletti, il cinquantaduenne romano che da luglio scorso lotta tra la vita e la morte attaccato a un respiratore in un ospedale a Miami dopo un avvelenamento da botulino, a seguito di un intervento estetico. Per l'ospedale della Florida, il Mount Sinai Medical Center di Miami Beach, l'uomo non sarebbe stato un paziente recuperabile e quindi era stato avanzato richiesta al Tribunale per trasferirlo in una clinica di fine vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it
