Durante la puntata di “Dentro la notizia” del 29 dicembre su Canale 5 sono state aggiornate le ultime novità sul caso di Riccardo Paletti, il romano avvelenato dal botulino a Miami dopo un intervento estetico. Il giudice ha preso una decisione importante, offrendo un segnale di speranza in un contesto difficile. Questa vicenda mette in evidenza i rischi legati a interventi di medicina estetica all’estero.

Finalmente una notizia positiva, seppur nel dramma di fondo. Durante la puntata di lunedì 29 dicembre di “Dentro la notizia” – il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5 – emergono le ultime novità sul caso di Riccardo Paletti, il cinquantaduenne romano che da luglio scorso lotta tra la vita e la morte attaccato a un respiratore in un ospedale a Miami dopo un avvelenamento da botulino, a seguito di un intervento estetico. Per l'ospedale della Florida, il Mount Sinai Medical Center di Miami Beach, l'uomo non sarebbe stato un paziente recuperabile e quindi era stato avanzato richiesta al Tribunale per trasferirlo in una clinica di fine vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Avvelenato dal botulino a Miami, il caso del romano Riccardo Paletti: la decisione del giudice

Leggi anche: Caso Riccardo Paletti, il giudice Usa autorizza il rientro in Italia: ‘Ora speriamo di salvarlo’

Leggi anche: Milan, caso Allegri-Oriali: oggi la decisione del Giudice Sportivo, si va verso la multa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Miami, Riccardo Paletti avvelenato da botox: la battaglia della famiglia per evitarne il fine vita.

Avvelenato dal botulino a Miami, il caso del romano Riccardo Paletti: la decisione del giudice - Durante la puntata di lunedì 29 dicembre di “Dentro la notizia” ... iltempo.it