Avs incontrò Hannoun ma ora si smarca | Non è nostro amico

Avs ha incontrato Mohamed Hannoun, presidente dell’Associazione palestinesi in Italia, ma ora si dissocia dalle sue dichiarazioni, affermando: “Non è nostro amico”. La vicenda, segnata dagli arresti e dalle polemiche politiche, ha suscitato attenzione sulla posizione delle organizzazioni coinvolte e sui finanziamenti sospetti legati a Hamas. Un chiarimento che evidenzia le tensioni e le incertezze ancora presenti nel contesto delle relazioni tra associazioni e questioni di sicurezza.

