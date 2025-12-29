Avs incontrò Hannoun ma ora si smarca | Non è nostro amico
Avs ha incontrato Mohamed Hannoun, presidente dell’Associazione palestinesi in Italia, ma ora si dissocia dalle sue dichiarazioni, affermando: “Non è nostro amico”. La vicenda, segnata dagli arresti e dalle polemiche politiche, ha suscitato attenzione sulla posizione delle organizzazioni coinvolte e sui finanziamenti sospetti legati a Hamas. Un chiarimento che evidenzia le tensioni e le incertezze ancora presenti nel contesto delle relazioni tra associazioni e questioni di sicurezza.
"Non è un amico". Dopo gli arresti e le polemiche a sinistra è corsa a scaricare Mohamed Hannoun, il presidente dell'Associazione palestinesi in Italia al centro dello scandalo per i finanziamenti ai terroristi di Hamas. I leader di Avs sgomitano per prendere le distanze dall'architetto che loro stessi, insieme al Pd avevano invitato a Montecitorio per un incontro a cui partecipò lo stesso Fratoianni, Matteo Orfini e l'ex presidente della Camera Laura Boldrini. "Non ho mai sostenuto Hannoun, non è amico mio", dice ora a Repubblica Nicola Fratoianni, "L'ho incrociato una sola volta, diverso tempo fa, a una conferenza stampa in cui c'erano moltissime persone". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
