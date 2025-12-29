Scopri come preparare un avocado toast originale con hummus rosa di ceci e barbabietola. Questa ricetta semplice e veloce, pronta in soli 10 minuti, combina sapori delicati e un tocco di colore, offrendo un’alternativa gustosa e salutare alla classica colazione o spuntino. Perfetta per chi cerca un piatto equilibrato e visivamente invitante, senza rinunciare alla praticità.

Un avocado toast diverso dal solito: hummus di ceci e barbabietola, cremoso e colorato, pronto in 10 minuti. La ricetta facile di @biancavaniglia. Un avocado toast che non passa inosservato: colorato, cremoso e sorprendentemente semplice da preparare. Questa versione firmata @biancavaniglia unisce la dolcezza naturale della barbabietola alla morbidezza dei ceci, trasformandoli in un hummus vellutato e ricco di gusto. La Dadocrema Vegetale Bauer aggiunge una nota sapida e avvolgente che esalta tutti i sapori, rendendo la crema perfetta da spalmare su una fetta di pane tostato. È l’idea ideale per una colazione salata diversa dal solito, un brunch che mette allegria o una pausa leggera ma appagante. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Avocado toast con hummus rosa: la ricetta che sorprende

