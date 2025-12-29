Avengers | Doomsday la battaglia di Ciclope nella descrizione del terzo teaser

Il terzo teaser di Avengers: Doomsday si concentra sulla battaglia di Ciclope, offrendo una descrizione dettagliata di questa scena. Dopo le anticipazioni su Steve Rogers e Thor, il video ci riporta nel universo degli X-Men, evidenziando i momenti chiave e le atmosfere della futura pellicola. Un’anteprima che permette di approfondire le figure e le dinamiche di questa nuova fase cinematografica.

Dopo Steve Rogers e Thor, la descrizione accurata del terzo teaser di Doomsday che ha debuttato nei cinema ci riporta nel mondo degli X-Men. Confermato il rumor che voleva gli X-Men al centro del terzo teaser trailer di Avengers: Doomsday, la cui descrizione è trapelata in rete dopo il lancio nei cinema. Dopo le false anticipazioni circolate sui social media, Nexus Point News ha fatto chiarezza sul promo che mostra il ritorno di James Marsden nei panni di Ciclope offrendo un primo sguardo anche ai due leader degli X-Men, il Professor X (Patrick Stewart) e Magneto (Ian McKellen). La descrizione del terzo teaser Il teaser ci riporta all'interno di quella che sembra essere la X-Mansion, ma in rovine. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, la battaglia di Ciclope nella descrizione del terzo teaser Leggi anche: Avengers: Doomsday, la descrizione del trailer rivela un colpo di scena inaspettato su Dottor Destino Leggi anche: Avengers: Doomsday, svelata la durata del primo teaser trailer Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Avengers: Doomsday, la battaglia di Ciclope nella descrizione del terzo teaser; Avengers: Doomsday, anche il terzo trailer è stato leakato: chi è il protagonista?; Avengers: Doomsday, ecco i protagonisti dei trailer 3 e 4 del film; 6 personaggi di Avengers: Doomsday in grado di combattere Doctor Doom, classificati in base alle loro possibilità di vittoria. Avengers: Doomsday, la battaglia di Ciclope nella descrizione del terzo teaser - Dopo Steve Rogers e Thor, la descrizione accurata del terzo teaser di Doomsday che ha debuttato nei cinema ci riporta nel mondo degli X- movieplayer.it

