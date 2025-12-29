Avellino Christmas Village tra luci e magia arriva la Casa della Befana

L'Avellino Christmas Village offre un'atmosfera di festa con mercatini, spettacoli e attività per tutte le età. Durante il periodo natalizio, tra luci e decorazioni, si può vivere l’esperienza della Casa della Befana, con eventi dedicati all’ultimo dell’anno e all’Epifania. Un'occasione per trascorrere momenti di convivialità e svago in un contesto ricco di tradizione e calore natalizio.

Mercatini, spettacoli, giochi, pista di pattinaggio e aperitivo in musica l'ultimo dell'anno e all'Epifania con Avellino Christmas Village. Luci e magia tra la pista di pattinaggio e l'antica giostra, tra il mercatino e la Casa di Babbo Natale e della Befana. Avellino Christmas Village, in Piazza della Libertà, sta regalando al capoluogo irpino un luogo di incontro.

Avellino Christmas Village - Il periodo più magico dell’anno è arrivato e tra le mete preferite degli italiani ci sono i mercatini natalizi. napolivillage.com

Cosa fare ad Avellino e dintorni durante le festività natalizie: ecco gli eventi in programma - Laura Perrone – Dalla città ai borghi, con l’avvento delle festività l’Irpinia si veste di luci e di magia: un Natale diffuso tra borghi e tradizioni. irpinianews.it

Mezza Pensione €70 a persona +1 Notte + Colazione + 1 Cena Tipica + Visita Gratis al Christmas Village di Avellino, a 7 km, e Visita Guidata su Prenotazione Gratis alla Torre Angioina di Summonte, a 2 km. Il Divertimento Continua in Hotel! Dopo la magi - facebook.com facebook

