Avatar: Fuoco e Cenere ha raccolto risultati inferiori rispetto a La Via dell’Acqua nelle prime due settimane di programmazione. Sebbene il film mantenga una presenza significativa nelle sale, i dati indicano un andamento più contenuto rispetto alle aspettative iniziali. Analizzare questi numeri può offrire spunti interessanti sulle tendenze attuali del cinema e le preferenze del pubblico.

Avatar: Fuoco e Cenere continua la sua corsa al botteghino, ma i numeri iniziali raccontano una storia diversa rispetto al passato. Dopo circa due settimane nelle sale, il terzo capitolo della saga ha raggiunto 760,4 milioni di dollari a livello mondiale, una cifra importante ma inferiore a quella registrata da Avatar: La Via dell’Acqua, che aveva già superato il miliardo nello stesso arco temporale. Il confronto è inevitabile e rappresenta un primo campanello d’allarme per Disney e per James Cameron. IGN riporta che analizzando i dati più nel dettaglio, il film ha incassato 217,7 milioni di dollari negli Stati Uniti, mentre il mercato internazionale si conferma dominante con 542,7 milioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Avatar: Fuoco e Cenere, gli incassi nelle prime due settimane sono inferiori a quelli de La Via dell’Acqua

Leggi anche: Avatar: Fuoco e Cenere | Gli incassi complessivi in Italia dopo il giorno di Natale

Leggi anche: Prime reazioni a Avatar: Fuoco e Cenere: “Uno spettacolo mozzafiato” (ma c’è un problema)

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Avatar: Fuoco e Cenere si impone al box office Usa nel weekend di debutto; Avatar: Fuoco e Cenere domina il box office mondiale, verso i 365 milioni nel primo weekend; Avatar: Fuoco e Cenere è il secondo miglior debutto del 2025 ai box office internazionali; Avatar Fuoco e Cenere, come stanno andando gli incassi?.

Ecco quanto ha incassato Avatar Fuoco e Cenere nelle prime due settimane: La Via dell'Acqua aveva fatto meglio - Sono ora disponibili i dati sugli incassi al botteghino mondiale Avatar Fuoco e Cenere, che ha ottenuto risultati inferiori rispetto alla precedente pellicola, La Via dell'Acqua. msn.com