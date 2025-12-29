Avatar | Fuoco e Cenere gli incassi nelle prime due settimane sono inferiori a quelli de La Via dell’Acqua
Avatar: Fuoco e Cenere ha raccolto risultati inferiori rispetto a La Via dell’Acqua nelle prime due settimane di programmazione. Sebbene il film mantenga una presenza significativa nelle sale, i dati indicano un andamento più contenuto rispetto alle aspettative iniziali. Analizzare questi numeri può offrire spunti interessanti sulle tendenze attuali del cinema e le preferenze del pubblico.
Avatar: Fuoco e Cenere continua la sua corsa al botteghino, ma i numeri iniziali raccontano una storia diversa rispetto al passato. Dopo circa due settimane nelle sale, il terzo capitolo della saga ha raggiunto 760,4 milioni di dollari a livello mondiale, una cifra importante ma inferiore a quella registrata da Avatar: La Via dell’Acqua, che aveva già superato il miliardo nello stesso arco temporale. Il confronto è inevitabile e rappresenta un primo campanello d’allarme per Disney e per James Cameron. IGN riporta che analizzando i dati più nel dettaglio, il film ha incassato 217,7 milioni di dollari negli Stati Uniti, mentre il mercato internazionale si conferma dominante con 542,7 milioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it
