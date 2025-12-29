Avatar | Fuoco e Cenere gli incassi nelle prime due settimane sono inferiori a quelli de La Via dell’Acqua

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avatar: Fuoco e Cenere ha raccolto risultati inferiori rispetto a La Via dell’Acqua nelle prime due settimane di programmazione. Sebbene il film mantenga una presenza significativa nelle sale, i dati indicano un andamento più contenuto rispetto alle aspettative iniziali. Analizzare questi numeri può offrire spunti interessanti sulle tendenze attuali del cinema e le preferenze del pubblico.

Avatar: Fuoco e Cenere continua la sua corsa al botteghino, ma i numeri iniziali raccontano una storia diversa rispetto al passato. Dopo circa due settimane nelle sale, il terzo capitolo della saga ha raggiunto 760,4 milioni di dollari a livello mondiale, una cifra importante ma inferiore a quella registrata da Avatar: La Via dell’Acqua, che aveva già superato il miliardo nello stesso arco temporale. Il confronto è inevitabile e rappresenta un primo campanello d’allarme per Disney e per James Cameron. IGN riporta che analizzando i dati più nel dettaglio, il film ha incassato 217,7 milioni di dollari negli Stati Uniti, mentre il mercato internazionale si conferma dominante con 542,7 milioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

avatar fuoco e cenere gli incassi nelle prime due settimane sono inferiori a quelli de la via dell8217acqua

© Game-experience.it - Avatar: Fuoco e Cenere, gli incassi nelle prime due settimane sono inferiori a quelli de La Via dell’Acqua

Leggi anche: Avatar: Fuoco e Cenere | Gli incassi complessivi in Italia dopo il giorno di Natale

Leggi anche: Prime reazioni a Avatar: Fuoco e Cenere: “Uno spettacolo mozzafiato” (ma c’è un problema)

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Avatar: Fuoco e Cenere si impone al box office Usa nel weekend di debutto; Avatar: Fuoco e Cenere domina il box office mondiale, verso i 365 milioni nel primo weekend; Avatar: Fuoco e Cenere è il secondo miglior debutto del 2025 ai box office internazionali; Avatar Fuoco e Cenere, come stanno andando gli incassi?.

avatar fuoco cenere incassiEcco quanto ha incassato Avatar Fuoco e Cenere nelle prime due settimane: La Via dell'Acqua aveva fatto meglio - Sono ora disponibili i dati sugli incassi al botteghino mondiale Avatar Fuoco e Cenere, che ha ottenuto risultati inferiori rispetto alla precedente pellicola, La Via dell'Acqua. msn.com

avatar fuoco cenere incassiZalone vs Cameron: chi sta vincendo al cinema? Gli incassi di Buen Camino e Avatar: Fuoco e Cenere fino ad oggi - Da una parte James Cameron, tornato al cinema con il terzo capitolo della saga più redditizia di sempre. comingsoon.it

avatar fuoco cenere incassiAvatar: Fuoco e Cenere incassa 345 milioni di dollari nel primo weekend, meno de La via dell'acqua - Avatar: Fuoco e Cenere ha debuttato con 345 milioni di dollari al box office globale, conquistando fin da subito il secondo miglior weekend di apertura del 2025, alle spalle di Zootropolis 2. it.ign.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.