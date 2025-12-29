Avaria a bordo furgone prende fuoco in movimento | paura e disagi sulla ss 16

Questa mattina sulla statale 16 “Adriatica” tra Melpignano e Maglie, un furgone in aviaria ha preso fuoco durante la circolazione. L’incendio ha causato disagi e momenti di paura tra gli automobilisti, con la carreggiata temporaneamente interessata dall’intervento di emergenza. Si tratta di un episodio che evidenzia l’importanza di mantenere la massima attenzione durante la guida, soprattutto in situazioni di emergenza come questa.

MELPIGNANOMAGLIE - Un furgone in aviaria a bordo della carreggiata con le fiamme che divampano e lo avvolgono: è avvenuto questa mattina sulla statale 16 “Adriatica” Lecce-Maglie, all’altezza dello svincolo per Melpignano. Per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, pertanto, è stato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Avaria a bordo, furgone prende fuoco in movimento: paura e disagi sulla ss 16 Leggi anche: Furgone in avaria si ferma sul raccordo: caos e disagi al traffico Leggi anche: Pullman prende fuoco sull’A29, paura a bordo: passeggeri salvi per miracolo, traffico in tilt Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ponza, avaria per nave da crociera Msc: 8.500 passeggeri a bordo - Avaria alla nave da crociera "MSC World Europa" con 8. quotidiano.net Avaria per nave Msc con 8.500 a bordo al largo di Ponza - Avaria alla nave "Msc World Europa" a circa 8 miglia nautiche al largo dell'isola di Ponza: il problema, secondo quanto reso noto dalla Guardia Costiera, si è registrato alle 07. ansa.it Soccorsi al furgone in avaria sull’A14: dentro la polizia trova 4 tonnellate di rame rubato a Monte Roberto - Un furgone in avaria lungo l’A14, nel tratto compreso tra Abruzzo e Molise, territorio di Petacciato in provincia di Campobasso, e all’interno un prezioso quanto misterioso carico: ... corriereadriatico.it

