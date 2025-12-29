Avanti nella lotta alla delinquenza giovanile e all' immigrazione clandestina

Per contrastare efficacemente la delinquenza giovanile e l’immigrazione clandestina, è fondamentale adottare misure di prevenzione mirate e coordinate. Se i giovani non modificano atteggiamento e continuano a frequentare ambienti pericolosi, saranno inevitabili interventi come Dacur, sorveglianze speciali e fogli di via. Solo attraverso un impegno condiviso si può sperare di migliorare la sicurezza e l’ordine pubblico, favorendo un contesto più stabile e rispettoso delle regole.

