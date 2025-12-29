Autovelox mobili | dove sono piazzati questa settimana 29 dicembre-3 gennaio

La Polizia di Stato ha reso noti i punti in cui sono posizionati gli autovelox mobili durante la settimana dal 29 dicembre al 3 gennaio. Le tratte indicate rappresentano le aree di controllo della velocità quotidianamente operative, contribuendo a garantire la sicurezza stradale. Questa informazione può essere utile per chi percorre regolarmente determinate tratte, in modo da rispettare i limiti e mantenere comportamenti responsabili sulla strada.

