Autostrade rincari da gennaio 2026 | Consulta blocca ricorso Mit

A partire da gennaio 2026, i pedaggi autostradali subiranno un aumento, dopo che la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La decisione ha impedito di congelare le tariffe, nonostante gli sforzi del governo e del ministro Salvini. Questa pronuncia rappresenta un passo importante nella regolamentazione delle tariffe autostradali, con possibili ripercussioni sui costi di trasporto.

(Adnkronos) – Pedaggi autostradali in aumento da gennaio 2026. "La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dello stesso governo di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi pef regolatori", scrive in una nota il Mit. "L'Art (Autorità di regolazione dei trasporti, ndr) .

Autostrade, dal 1° gennaio rincari dei pedaggi dell’1,5 per cento - Dal 1° gennaio 2026 scatteranno una serie di aumenti dei pedaggi autostradali. ilsole24ore.com

Pedaggi autostrade, da gennaio aggiornamento tariffe: ecco cosa cambia - Lo fa sapere il Mit, che spiega in una nota: "La sentenza contraria della ... lapresse.it

