Autostrade la Corte Costituzionale boccia il Governo | I rincari non vanno congelati

La Corte Costituzionale ha respinto la richiesta del Governo di congelare gli aumenti delle tariffe autostradali. La decisione mette fine alla possibilità di bloccare temporaneamente i rincari, nonostante gli sforzi del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e dell’Esecutivo. La sentenza evidenzia l’importanza di rispettare le disposizioni regolamentari in materia di tariffe, senza prevedere provvedimenti di sospensione.

"La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dello stesso Governo di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi pef regolatori". A comunicarlo, in una nota, è il Ministero delle Infrastrutture e.

