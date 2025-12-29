Autostrade il Ministero dei Trasporti | Sui pedaggi vanificato il nostro sforzo A gennaio partono i rincari

Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che, a causa della sentenza della Corte Costituzionale, gli sforzi del governo per bloccare temporaneamente i rincari dei pedaggi autostradali sono stati compromessi. A partire da gennaio, entreranno in vigore gli aumenti previsti, nonostante le iniziative precedenti. La decisione evidenzia le sfide normative nel settore delle infrastrutture e il ripercussione sulle tariffe autostradali italiane.

«La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dello stesso governo di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi pef regolatori». Lo afferma una nota del Mit. L'Art ha poi determinato che l'adeguamento tariffario all'inflazione sarà del 1,5%.

