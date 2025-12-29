Autostrade dal 1° gennaio 2026 di quanto sale il costo dei pedaggi

A partire dal 1° gennaio 2026, i pedaggi autostradali subiranno un aumento. Questa variazione interesserà chi utilizza quotidianamente le strade, come pendolari, genitori, famiglie e viaggiatori abituali. È importante essere consapevoli di questo cambiamento per pianificare al meglio i propri spostamenti e gestire eventuali costi aggiuntivi.

Un’altra data da segnare sul calendario, e questa volta riguarda chi prende l’auto tutti i giorni: pendolari, genitori che accompagnano i figli, famiglie in partenza per le vacanze. Dal 2026, al casello, qualcosa cambierà. Non subito evidente, ma abbastanza da farsi sentire nel portafoglio a fine mese. Tutto nasce da una decisione arrivata in silenzio dalle aule della Corte Costituzionale, lontano dai caselli e dalle code. Una pronuncia che ha ribaltato i piani del governo e ha tolto l’ultimo freno a un meccanismo che per mesi era stato bloccato: quello degli aumenti dei pedaggi autostradali. La mossa della Consulta e lo stop al “congelamento”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

