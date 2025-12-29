Autostrade dal 1° gennaio 2026 arriva la stangata | di quanto sale il costo dei pedaggi

A partire dal 1° gennaio 2026, i pedaggi autostradali subiranno un aumento. Questa novità interesserà gli utenti e le imprese che utilizzano le strade a pagamento, influenzando i costi di trasporto e la pianificazione dei viaggi. L’aggiornamento delle tariffe rappresenta un cambiamento importante nelle politiche tariffarie del settore autostradale italiano.

L’annuncio ufficiale riguardo l’incremento dei pedaggi autostradali a partire dal primo gennaio 2026 segna un punto di svolta significativo per la mobilità nazionale e per le politiche tariffarie del settore trasporti. La notizia giunge a seguito di una pronuncia determinante della Corte Costituzionale, la quale ha respinto il ricorso presentato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale decisione ha di fatto rimosso il blocco che il governo aveva tentato di imporre per preservare gli utenti da ulteriori esborsi economici. La Consulta ha stabilito che non sussistono le condizioni giuridiche per prolungare ulteriormente il congelamento delle tariffe, aprendo così la strada a un adeguamento automatico basato sui parametri inflattivi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

